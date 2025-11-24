Cobolli fa marameo a Spalletti: «Noi come i campioni del mondo 2006, tutto il giorno alla PlayStation»

Scrive La Stampa: «Cobolli sa che rinfacciare a chi ha la sua età le ore alla Play è uno dei tanti luoghi comuni da abbandonare e che non ci mancano i giocatori di classe perché esistono gli smartphone»

Cobolli fa marameo a Spalletti: «Abbiamo fatto come i campioni del mondo 2006, tutto il giorno alla PlayStation»

Spalletti non l’ha citato ma quando si parla di PlayStation, torna sempre lui l’ex ct della Nazionale ora indaffarato a provare a guarire i mali della Juventus (che poi non sono mali, la squadra quella è). Dopo la vittoria in Coppa Davis, con una vibrante rimonta nei confronti dello spagnolo Munar, Cobolli ha detto:

«Fateme parlà! Non so che dire, questo era il mio sogno. Abbiamo provato a fare come i campioni del mondo 2006, tutto il giorno alla PlayStation. Sono fiero di tutti noi, di tutti i ragazzi che hanno lavorato per farci diventare campioni del mondo. Ripeto da tre giorni che è il giorno più bello della mia vita. Sono campione del mondo e l’unica cosa che posso fare è cantare ‘Siamo i campioni del mondo, siamo i campioni del mondo’».

La PlayStation un tempo demonizzata. Oggi ne scrive anche La Stampa nel commento di Giulia Zonca:

Cobolli guarda in faccia il trofeo con una provocazione che si fa dedica: «Abbiamo provato a fare come i campioni del mondo del 2006: tutto il giorno alla PlayStation». Cobolli aveva 4 anni nel 2006, adesso ne ha 23 e sa che rinfacciare a chi ha la sua età le ore alla Play è uno dei tanti luoghi comuni da abbandonare e che non ci mancano i giocatori di classe perché esistono gli smartphone. Non ci mancano affatto, quindi li aspettiamo: sarebbe davvero ora che si unissero a questa spettacolare valanga azzurra.

