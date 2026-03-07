Si è passati da un eccesso all'altro. Palestra e Sebastiano Esposito si beccano due gialli per niente: il secondo ha persino subito fallo. È il calcio italiano, c'è poco da fare

Gli arbitri italiani sempre più una pagliacciata: a Cagliari due ammoniti per simulazioni che non erano simulazioni

Come dicono a Stoccolma: quando uno è scarso, è scarso. E gli arbitri italiani sono scarsi. Non è questione di regolamento, di applicazione del regolamento, di protocollo Var. È questione di manico. O sai arbitrare o non sai arbitrare.

Poiché la nostra classe arbitrale ha rimediato una figuraccia internazionale con direzioni di gara indecenti, con la ciliegina sulla torta della simulazione con esultanza di Bastoni (SIMULAZIONE CHE HA DECISO IL CAMPIONATO, QUESTO VA RICORDATO AGLI INDIGNATI DEI FISCHI A BASTONI), ecco che siamo finiti nella classica reazione dello scarso. Lo scarso reagisce finendo dritto nell’eccesso opposto. Adesso la nuova direttiva di Rocchi è: tolleranza zero nei confronti dei simulatori. Senza tante storie. A Cagliari (si gioca Cagliari-Como) il modesto arbitro Marinelli ne ha offerto un saggio. In pochi minuti ha ammonito per simulazione sia Palestra sia Sebastiano Esposito. Peccato che nessuna delle due fosse simulazione, come peraltro fatto notare a Dazn da Luca Marelli.

Palestra è caduto in un contrasto in area, un intreccio di piedi e di gambe che probabilmente non erano rigore ma di certo Palestra non poteva evitare di cadere. Adesso non si può più. E si è beccato il cartellino giallo. Pochi minuti e stessa sorte è toccata a Sebastiano Esposito su cui Ramon ha persino commesso fallo al limite dell’area. Non ha fatto i conti con l’abnegazione di Marinelli che ha voluto dimostrare di aver studiato con profitto e ha ammonito l’attaccante del Cagliari. Anche in questo caso Marelli ha fatto notare che in realtà era fallo e ammonizione ai danni di Ramon.