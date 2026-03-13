De Bruyne-Napoli, al momento non c’è aria di separazione: c’è un bel feeling tra club e calciatore (Romano)

Su YouTube: "Lo stesso De Bruyne non ha mosso alcun passo in uscita dal Napoli e il Napoli ha tutta la voglia di goderselo. L'abbiamo visto: il belga si è ripresentato fisicamente benissimo e mentalmente libero"

La storia tra Kevin De Bruyne e il Napoli sembra destinata a continuare. Ne parla Fabrizio Romano su YouTube.

De Bruyne-Napoli, al momento non c’è aria di separazione: i dettagli

Riporta Romano su YouTube:

Su Kevin De Bruyne, ragazzi, quello che posso dirvi è che ad oggi, inizio marzo, ormai quasi metà marzo, non c’è stato alcun tipo di valutazione fatta tra il Napoli, il giocatore, i suoi agenti, i suoi avvocati per una separazione in estate. Cioè De Bruyne, anche durante l’infortunio o adesso che è tornato, non si è mai presentato dal Napoli — lui o chi per lui — per dire: “Ok, in estate vado via”.

Né il Napoli ha iniziato a fare questo tipo di ragionamenti, anzi: il Napoli vuole godersi Kevin e direi che ne ha il diritto, perché è stato sfortunato a farsi male così presto nel mese di ottobre. Ma certamente il Napoli ha tutta la voglia di godersi il giocatore e vi ho sottolineato — e poi l’abbiamo visto in campo — il modo in cui il belga si è ripresentato: fisicamente benissimo, mentalmente libero, fresco. Insomma, c’è un bel feeling tra il calciatore e il Napoli.

Poi, ragazzi, vale per De Bruyne, vale per tutti: a fine stagione il Napoli tirerà una linea, farà le sue valutazioni su tutto e su tutti, chiaramente. E quando ci saranno queste valutazioni saremo qui per raccontarvele, ma vale per qualsiasi tipo di aspetto.

Quindi aspettiamo, vediamo. Ma al momento, per rispondere alla domanda, rispondiamo su De Bruyne: De Bruyne non ha mosso alcun passo in uscita dal Napoli.