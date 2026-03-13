Gazzetta: ormai non è nemmeno più in ballottaggio, fa parte delle certezze di Conte. Salta l'uomo, sgasa, tira, segna. Ha già più minuti nel Napoli che nello Sporting

Alisson Santos, da sconosciuto a intoccabile: la velocità con cui ha cambiato il suo status nel mondo Napoli

Alisson Santos è ormai un intoccabile del Napoli di Conte. Non rientra in alcun ballottaggio, la fascia è sua. Garantisce a Conte la possibilità di creare superiorità numerica. Ha già segnato due gol. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Da sconosciuto a intoccabile. La parabola di Alisson è sorprendente come la velocità con cui è cambiato il suo status nel mondo Napoli. Ormai non è nemmeno più in ballottaggio, fa parte delle certezze di Conte, per quella capacità unica di garantire imprevedibilità alla fase offensiva, sgasate sull’esterno, superiorità numerica a ridosso dell’area avversaria. E poi calcia: di destro, di sinistro. E pure dalla distanza. Contro la Roma ha trovato il guizzo per un pareggio che potrebbe risultare fondamentale nella corsa al posto Champions, contro il Torino ha spezzato l’equilibrio con un’invenzione in solitaria.

Sono bastate quattro presenze in A per superare il minutaggio delle 18 nella Liga portoghese. (…) Alisson Santos ha già vinto una prima scommessa: aveva scelto Napoli convinto di potersi imporre, da titolare e non solo come spaccapartite. Ora insegue un altro traguardo inimmaginabile fino a pochi mesi fa: un posto nella Seleçao nel prossimoMondiale. Ancelotti sta seguendo con interesse la sua ascesa.

Le sfide non lo spaventano, la pressione lo esalta. Santos ha riacceso la luce offensiva che ilNapoli aveva perso dopo il ko di Neres.

