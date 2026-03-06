C’è anche De Zerbi nella lista del Tottenham (ma nessuno vuole subentrare ora, la retrocessione la lasciano a Tudor)

Il Tottenham ha perso 3-1 contro il Crystal Palace, terza sconfitta su tre per Igor Tudor da quando siede sulla panchina degli Spurs. Ma per il futuro del club, si pensa già a un nuovo allenatore, e le quotazioni salgono per Roberto De Zerbi.

Come riportato dal Telegraph:

Il Tottenham Hotspur sta valutando opzioni per un secondo cambio di allenatore in un mese, dopo che tre sconfitte nelle prime tre partite di Igor Tudor alla guida della squadra hanno trascinato il club sempre più verso la retrocessione. Il tecnico non è riuscito a migliorare il livello della sua rosa falcidiata dagli infortuni. La domanda principale è: chi accetterebbe l’incarico? Pochi allenatori sono disposti a correre il rischio di essere ricordati come l’uomo che ha fatto retrocedere il Tottenham per la prima volta in 49 anni. Tutti vorrebbero la sicurezza di un contratto a lungo termine.

Se il Tottenham dovesse salvarsi, Roberto De Zerbi potrebbe rappresentare un’opzione a lungo termine. Il tecnico italiano è stato anche accostato al Manchester United. De Zerbi era arrivato al Marsiglia nell’estate del 2024 dopo aver lasciato il Brighton, dove era rimasto per poco meno di due anni. La scorsa stagione ha portato il Marsiglia al secondo posto in Ligue 1, ma non ha mai nascosto il desiderio di tornare un giorno ad allenare in Premier in un grande club. Sia lo United, sia il Tottenham apprezzano il suo stile di gioco offensivo e propositivo, basato sul dominio del possesso palla. In passato era già stato accostato al Tottenham.