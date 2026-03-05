Tudor sta accompagnando il Tottenham in Serie B: 1-3 col Crystal Palace (i tifosi vanno via a fine primo tempo)

Tudor sta accompagnando il Tottenham in Serie B: 1-3 col Crystal Palace (c’era pure Giuntoli in tribuna)

Il Tottenham aveva ingaggiato Tudor per evitare la retrocessione del club. Figuarsi come stanno messi. In tre partite, il tecnico croato ex Juve ha collezionato altrettante sconfitte. Contro Arsenal, Fulham e stasera in casa contro il Crystal Palace. Uno a tre il risultato finale, gli Spurs hanno giocato in dieci uomini dal minuto 38 per l’espulsione di Van de Ven. Si era sul punteggio di 1-0 per il Tottenham. Il rigore assegnato in occasione dell’espulsione è stato realizzato da Sarr. In pochi minuti, prima dell’intervallo, il Palace ha segnato anche il secondo e il terzo gol. Alla fine del primo tempo, i tifosi se ne sono andati via. Una scena surreale. L’immagine dello sfacelo.

Notte fonda per gli Spurs che adesso sono quintultimi con 29 punti, una sola lunghezza di vantaggio su Nottingham Forest e West Ham. Tra queste tre squadre, due si salveranno e una finirà in Championship. resta da stabilire se il Tottenham avrà il coraggio di proseguire con Tudor che di questo passo li porterebbe dritti alla retrocessione.

In tribuna, ad assistere alla sconfitta, c’era anche Cristiano Giuntoli il disoccupato direttore sportivo ex Juve ed ex Napoli che lo scorso anno portò Tudor a Torino dopo i disastri di Thiago Motta anch’egli scelto dal ds che si formò nel Carpi. Per Thiago Motta, sacrficò Allegri.