Bye Bye posto extra in Champions: le speranze di scalare la classifica del ranking Uefa sono ridotte al minimo

Il Messaggero: "Ora le squadre italiane in Europa sono 4 sulle 7 iniziali; tra una settimana i club che andranno avanti saranno solamente due, uno se la Viola verrà eliminata. Un fattore che aumenterà il divario nel ranking"

Anno nefasto per le italiane in Europa e la batosta della Dea allontana ancora di più la possibilità di scalare il ranking Uefa per avere una squadra in più in Champions. Ne parla Gianluca Lengua sul Messaggero.

Bye Bye posto extra in Champions: i dettagli

Le speranze di prendere punti per scalare la classifica del ranking Uefa e arrivare alla seconda posizione sono ormai ridotte al minimo, considerando la batosta della Dea e il derby italiano che eliminerà una tra Roma e Bologna. C’è poi la Fiorentina che è agli ottavi di Conference League e affronterà il Rakow.

Insomma, attualmente le squadre italiane in Europa sono 4 sulle 7 iniziali; tra una settimana i club che realisticamente andranno avanti saranno solamente due, uno se la Viola verrà eliminata. Un fattore che aumenterà il divario nel ranking. La rimonta è ancora possibile, ma dovrebbero incastrarsi una serie di eventualità difficilmente realizzabili. E il povero calcio italiano ne farà le spese.

L’Italia è quarta con 17.357 punti. Le prime due posizioni sono occupate rispettivamente da Inghilterra (22.513 punti e 9 club su 9 in gioco) e Spagna (18.031 punti e 6 club su 8 in gioco).