Bergamo magliara: scoperti circa 800 articoli contraffatti dell’Atalanta, scatta il sequestro

BergamoNews: "Nel laboratorio nel Cremasco c'erano felpe, gilet, t-shirt, pantaloncini e sciarpe celebrative della partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco"

Al Nord si sono sentiti talmente offesi dai numerosi primati conquistati da Napoli ultimamente che hanno deciso di competere e primeggiare in ambiti di cui uno non va esattamente fiero. Prima le sigarette di contrabbando, ora anche le maglie. Civile Bergamo, insegnaci a vivere.

Bergamo, scoperti circa 800 articoli contraffatti dell’Atalanta

Riporta Bergamo News:

All’interno di un laboratorio nel Cremasco i finanziari hanno ritrovato circa 800 articoli contraffatti di vario genere, tra cui felpe, gilet, t-shirt, pantaloncini e sciarpe celebrative della partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. L’operazione della Guardia di Finanza di Cremona è scattata dopo un’attività investigativa e una serie di accertamenti effettuati nei confronti di due indagati, tra cui il titolare di un’azienda operante nella produzione di abbigliamento sportivo.

Il monitoraggio dei profili social degli indagati ha portato alla luce la pubblicità del merchandising riconducibile alla società Atalanta Bergamasca Calcio, una produzione che avrebbe ricevuto un maggiore impulso in vista dell’incontro di Champions League in programma alle 21 di martedì 10 marzo.

Dopo aver visionato gli accertamenti, la Procura di Cremona ha emesso un decreto di perquisizione: per scongiurare la messa in vendita dei prodotti, i finanzieri sono quindi intervenuti all’interno del laboratorio di produzione dove hanno rinvenuto gli articoli contraffatti.