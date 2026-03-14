“Bastoni orgoglio nostro”: non è la Regione Lombardia, stavolta sono gli ultras dell’Inter (com’è normale che sia)

A San Siro i tifosi dell’Inter si sono ovviamente schierati al fianco di Alessandro Bastoni. Gli ultras dell’Inter non sono la Regione Lombardia. Che poi il pensiero sia lo stesso, dovrebbe preoccupare la Regione Lombardia che vuole premiare il difensore simulatore. Il difensore nerazzurro non è sceso in campo per Inter-Atalanta, ma era in panchina a causa della contusione alla tibia rimediata durante il derby, ancora non del tutto smaltita.

Circa un quarto d’ora dopo l’inizio della sfida contro la Dea, dal secondo anello verde è comparso uno striscione con tre parole: “Bastoni orgoglio nostro”. Non sono mancati nemmeno i cori, simili a quelli che il difensore aveva già ascoltato in casa durante la partita contro il Genoa.

Tanti striscioni: “Bastoni orgoglio nostro”

Scrive la Rosea:

“Oltre a questo fardello, ieri si è scatenata una nuova polemica sempre intorno a Bastoni a causa della sua candidatura al premio “Rosa camuna”, un riconoscimento che valorizza pubblicamente ‘l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia’.”

Chi si è opposto ha argomentato il proprio dissenso tornando proprio su quando accaduto nel derby d’Italia; la replica è stata chiara: “La reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita”. Il botta e risposta è poi proseguito così: “Per metterla sull’ironico, a questo punto credo che si possa proporre il povero Kalulu come vincitore morale del Premio ‘Cornuto e mazziato’: espulso per un fallo che non ha commesso e che in più deve vedere il protagonista della simulazione, appunto Bastoni, addirittura osannato e proposto per un premio di lealtà e correttezza“.