Alisson Santos è stata un’intuizione di Manna, non una scommessa (Corsport)

Alisson Santos, si parla tanto di lui ovviamente. Ha già segnato due gol e ora tutti si aspettano che il club eserciti il diritto di riscatto con lo Sporting Lisbona. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Oggi è già domani: Alisson scatta e segna, Hojlund segna e scatta. E prima o poi, a tempo debito, scatteranno anche i riscatti. Il Napoli ha il diritto e l’obbligo, ma soprattutto l’intenzione di investire su due calciatori di 23 anni che stanno arricchendo il presente di calcio e dovranno farlo anche in futuro: oggi e domani, appunto. Ali il brasiliano è stato presentato come una scommessa e invece è un’intuizione del ds Manna: a gennaio non si parlava che dell’addio anticipato di Lang mentre ora non si parla che di Santos il bahiano. Il ragazzo con l’acconciatura a razzo che corre forte e segna bene: due gol in quattro partite di campionato, cinque considerando anche l’apparizione in Coppa Italia contro il Como; uno alla Roma e uno al Torino. Il Napoli lo ha preso in prestito per 3,5 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, fissando l’opzione di acquisto in 15,5 milioni: il piano Ali è pronto per maggio, l’intenzione è quella, di questo passo neanche un dubbio.