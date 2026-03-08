Il Corsport: Manna rimase colpito da lui in Champions, nella sfida con lo Sporting. Ha già fatto meglio di Lang e vive nella casa che fu di Kvaratskhelia

Alisson Santos più forte anche delle statistiche: ha segnato due gol nonostante abbia un xG di 0.46

È stata una scoperta di Manna, scrive il Corriere dello Sport. Il ds del Napoli rimase colpito dalla sua mezz’ora scarsa in Champions la Maradona con la maglia dello Sporting Lisbona. L’idea di seguirlo per poi prenderlo al posto di Lang. E ha fatto già meglio dell’olandese con due gol che secondo le statistiche erano difficili da realizzare, non erano vere e proprie occasioni da rete.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Alisson Santos. Manna lo notò in Napoli-Sporting di Champions: entrò al 67’ e catturò l’attenzione del ds. Era il 1° ottobre 2025: da quel momento, antenne dritte. Analisi, video e idee che diventano occasione con l’arrivo del mercato e la rivoluzione inattesa: via Lang, serve un uomo in grado di giocare a sinistra, meglio se a piede invertito, e soprattutto di aumentare l’impatto offensivo. Detto, fatto: in quattro partite di campionato più una di Coppa Italia, Ali ha già segnato più di Noa. Due gol contro uno, a dispetto di un xG complessivo di 0,46: una rete e mezza in più rispetto alle attese.

Magari sarà anche la sensazione che prova quando torna a casa: ha preso in affitto l’appartamento di Posillipo che fu di Kvaratskhelia e come lui gioca a sinistra. Mettiamola così: respirare la stessa aria di Kvara gli fa bene.