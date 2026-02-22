Mazzocchi titolare al posto di Politano e Gutierrez torna a sinistra (Spinazzola in panchina) – Corsport

Mazzocchi titolare al posto di Politano. McTominay resta ancora a casa

Il tridente fresco e inedito (Hojlund-Vergara-Alisson Santos) non è la sola novità di giornata. L’altra è Mazzocchi sulla fascia destra al posto di Politano che è ancora alla ricerca della migliore condizione visto che è appena rientrato da un infortunio.

Scrive il Corriere dello Sport:

Scott McTominay non è partito per Bergamo: tutto da rifare, l’infiammazione al tendine del gluteo – di nuovo acuta nel corso della trasferta di Marassi con il Genoa – non è ancora svanita, e dopo le sfide con il Como in Coppa Italia e la Roma salterà anche quella di oggi con l’Atalanta. La nuova missione, ora, è provare a riaverlo con il Verona, sabato al Bentegodi: al suo posto, a centrocampo, confermato Elmas al fianco di Lobotka, con Gilmour pronto a subentrare dalla panchina. Cambio obbligato in difesa per l’infortunio di Rrahmani: nel tris di centrali con Beukema e Buongiorno ci sarà Juan Jesus, al rientro dopo il turno di squalifica. Novità sulle fasce: a destra il prescelto è Mazzocchi, preferito a Politano, con Gutierrez a sinistra, di nuovo nel suo habitat di mancino dopo un po’ di esperienze sull’altro versante a piede invertito. L’ex Spinazzola, fuori nel secondo tempo con la Roma per questione di autogestione, come lui stesso ha spiegato dopo la partita lamentando un piccolo fastidio che comunque non preoccupa, partirà dalla panchina.

Leggi anche – Mazzocchi: “25 gol subiti? Sicuramente stiamo avendo delle difficoltà, non si può vincere sempre”