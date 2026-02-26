La nuova idea di Gravina: un team di ex calciatori per visionare il lavoro degli arbitri (Gazzetta)
"Ci sarebbero15/20 ex arbitri allo stadio e 15 esperti, come ex calciatori o allenatori che opereranno da video". Tali personalità sarebbero individuate dai vertici della nuova società autonoma che gestirebbe gli arbitri
Che Gabriele Gravina voglia riformare il mondo arbitrale è cosa risaputa, soprattutto per separare gli arbitri da ogni possibile valutazione politica. Ma ecco che spunta una nuova idea del numero uno della Figc. Ne parla La Gazzetta dello Sport.
La nuova idea di Gravina
Si legge sulla Gazzetta:
Gravina ha illustrato all’Aia la bozza di riforma in 15 punti. Su chi visionerà gli arbitri, anche se è ancora da definire, una curiosità. Si pensa a un sistema combinato di osservatori: 15/20 ex arbitri allo stadio individuati dal direttore tecnico e 15 esperti, come ex calciatori o allenatori, scelti dal CdA che opereranno da video.
Ovviamente il direttore tecnico e il Cda citati si riferiscono a quelli della società di diritto privato creata ad hoc per il professionismo degli arbitri, sul modello inglese. L’Aia cesserebbe di esistere. Questo è uno dei punti fermi della proposta di Gabriele Gravina.