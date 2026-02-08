Athletic: ha voluto correre con un legamento rotto ed è caduta alla prima curva. Voleva diventare la più anziana vincitrice delle Olimpiadi

Il coraggio è sempre stato il superpotere di Lindsey Vonn. Cortina l’ha applaudita mentre andava via in elicottero

Ecco cosa scrive Athletic della caduta di Lindsey Vonn alla prima curva della discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Lindsey Vonn ha detto che sarebbe andata al cancello di partenza della discesa olimpica nonostante la rottura del legamento più importante del ginocchio nove giorni fa, e lo ha fatto.

Ma il sogno di Vonn di vincere la medaglia d’oro in discesa è finito quando la leggenda americana dello sci alpino si è schiantata sulla famosa pista Olympia delle Tofane alle Olimpiadi invernali. Vonn ha fatto un salto e ha tagliato una porta a mezz’aria, mandandola lateralmente mentre atterrava e si è schiantata duramente sulla neve.

Tutto è in 13 secondi. In pochi minuti, si è sentito volare un elicottero mentre i medici portavano Vonn nel mezzo del pendio. L’elicottero l’ha portata via e ha sorvolato l’area del traguardo dove c’è stata una forte ovazione. La gara è stata sospesa per circa 20 minuti.

“Era l’ultima cosa che volevamo vedere”, ha detto la sorella di Vonn, Karin Kildow, alla trasmissione Nbc dopo che Vonn è stata trasferita in diretta. “È successo in fretta. Quando ciò accade, speri immediatamente che stia bebe. È stato spaventoso, perché quando si inizia a vedere le barelle, non è un buon segno”.

Vonn ha iniziato 13esima, e c’erano ancora 23 atlete dopo il suo incidente. La compagna di squadra statunitense Breezy Johnson era in testa al momento dell’incidente. Per più di due decenni, nessuno ha sciato più forte, in modo più aggressivo o più impavido di Vonn. Era il suo superpotere. Questo l’ha trasformata nella più grande sciatrice di velocità nella storia di questo sport, ma ha anche portato a una serie di incidenti che hanno compromesso la sua carriera che si è conclusa sei anni fa.

Anche arrivare al cancello di partenza è stato un risultato sorprendente dato che è arrivato poco più di una settimana dopo che Vonn si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in una delle sue ultime gare prima delle Olimpiadi. L’infortunio sembrava vanificare le speranze di Vonn di diventare la persona più anziana a vincere una medaglia olimpica. Ma con una combinazione di determinazione, forza e coraggio, Vonn ha voluto provarci.

Per più di una settimana, Vonn era sembrato sovrumano. Ha completato due allenamenti in forma decente, specialmente il secondo sabato.

Quando è finita, il suo allenatore, Aksel Lund Svindal, ha detto che l’unico motivo di preoccupazione era che stava atterrando su uno sci invece che su due. (…) Svindal ha detto che poteva atterrare su due sci, ma il suo cervello sembrava essere inconsciamente portandola a favorire il suo destro.

Svindal era ottimista. “Penso che domani parlerai con qualcun altro”, ha detto sabato. Invece, Vonn è stata trasportata da una montagna in elicottero per la seconda volta in nove giorni.