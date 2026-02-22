Eileen Gu vince la medaglia d’oro, aveva riso in faccia al giornalista insegnando a lui (e a noi) che cos’è lo sport

Il giornalista le aveva chiesto sei i due argenti fossero due ori persi. Oggi ha dichiarato: "Ho vinto più medaglie d'oro di sempre, uomini o donne che siano. Questa è una testimonianza di forza competitiva, è forza mentale"

Alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, la 22enne Eileen Gu ha confermato la sua supremazia nello sci freestyle, difendendo il titolo olimpico nell’halfpipe freeski, una delle tre specialità acrobatiche del freeski in cui gli atleti eseguono evoluzioni e trick sopra una grande U di neve. Con questa vittoria ha conquistato la sua terza medaglia in questo evento e la sesta complessiva ai Giochi. Lo racconta l’Athletic.

Negli ultimi giorni, fuori dall’halfpipe, la sua figura è tornata al centro dell’attenzione dopo una conferenza stampa in cui ha reagito con una risata a una domanda di un giornalista che le chiedeva se i suoi due argenti alle prime gare di questi Giochi fossero “due silvers guadagnati o due ori persi”. Ridendo e liquidando la prospettiva come “ridicola”, Gu ha dichiarato di essere “la sciatrice freestyle più decorata della storia”, frasi che sono diventate virali e hanno alimentato ulteriormente il dibattito su aspettative e percezioni attorno alla sua carriera.

“La campionessa olimpica in carica ha difeso il titolo di halfpipe freeski alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, conquistando la sua terza medaglia ai Giochi invernali e la sesta medaglia olimpica in assoluto. Con questa ultima vittoria, Gu, che rappresenta la Cina dopo aver abbandonato gli Stati Uniti nel 2019, consolida ulteriormente la sua fama di sciatrice freestyle più decorata della storia.

“Ogni giorno ho lottato. Ho dato il massimo ogni singolo giorno che sono stata qui, e non è uno scherzo”, ha detto Gu dopo aver vinto l’oro. “In tutte e tre le gare ho mostrato il mio meglio e, per quanto riguarda la prestazione, è tutto ciò che posso chiedere: poter mostrare al mondo il meglio che lo sci femminile ha da offrire in questo momento, che conta davvero”. […]

La serie di sei trick di Gu, vincitrice dell’oro, ha impressionato i giudici per la sua ampiezza e difficoltà tecnica. Consisteva in un right side 900, un left side 900 tail grab, uno switch 720 tail grab e uno switch left side 720 Japan grab, seguiti da alley oop consecutivi, un 540 mute grab e un 540 critical grab.

“Il motivo per cui amo così tanto i record è che non si tratta di uomini o donne. Sono il freeskier più decorato di tutti i tempi, uomo o donna che sia”, ha detto Gu. “Ho vinto più medaglie d’oro di sempre, uomini o donne che siano. Questa è una testimonianza di forza competitiva, è forza mentale. È la capacità di esibirsi sotto pressione, non ha nulla a che fare con il fatto di essere un ragazzo o una ragazza. Essere in grado di aprire la strada e di essere un pioniere in questo sport è qualcosa che non avrei mai immaginato di poter fare, ma sono davvero onorata e orgogliosa di esserci riuscita.” […]