È finita in barella e in elicottero l’Olimpiade (e forse la carriera) di Lindsey Vonn. Se ne parlerà a lungo (all’estero)

Era stata fin qui la protagonista delle Olimpiadi. Il dibattito sul suo legamento crociato forse rotto. Ha deciso di scendere, era il suo sogno, è caduta alla prima curva

Lindsey Vonn. Era stata fin qui la protagonista delle Olimpiadi. Per le sue frasi sulle sue condizioni fisiche. Era tornata allo sci e proprio nell’ultima libera, a Crans-Montana, era caduta e aveva avuto un problema al legamento crociato. Diceva rottura. Si è aperto un dibattito extra-large sulle sue reali condizioni fisiche e sull’opportunità di continuare a sciare. Era tornata per la libera alle Olimpiadi e non ha voluto rinunciarvi per nulla al mondo. Poi, però, la cruda realtà. Pochi secondi dopo il cancelletto, si gira alla prima curva, viene sbalzata in area. E resta a terra. Si sentono solo le sue grida, i suoi lamenti. Resta lì. Immobile. Non si rialza con le sue forze. Viene l’elicottero a portarla via.