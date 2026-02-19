Home » Olimpiadi

Olimpiadi, i poliziotti italiani dormono in un 5 stelle di Cortina chiuso da 3 anni perché non rispetta le norme antincendio

E visto che non si può fare, ecco la genialata - scrive la Faz -: all'Hotel Miramonti ci hanno messo anche i vigili del fuoco, così sono a posto

The illuminated Olympic rings are seen on the roof the Olympic stadium with mountain peaks behind it in Cortina d'Ampezzo, northern Italy prior to the Milano Cortina 2026 Olympic Games, on February 2, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Questa è una storia troppo “italiana” per passare inosservata agli inviati stranieri alle Olimpiadi. E quindi la Faz ci si è buttata. La storia è questa: a causa della carenza di posti letto, circa 200 tra poliziotti e carabinieri “a cui normalmente sono riservati alloggi piuttosto spartani – scrive il giornale tedesco – sono ospitati in un hotel a cinque stelle. Il palazzo, situato a 1224 metri di altitudine, fu costruito all’inizio del XX secolo, con una sala colazioni rivolta a est per iniziare la giornata con i primi raggi di sole, e una sala da tè e aperitivi rivolta a ovest per ammirare il tramonto sullo sfondo delle cime delle montagne”.

Un posto mitico: “La porta girevole all’ingresso è già stata varcata da Clark Gable, dalla famiglia reale di Persia, da Brigitte Bardot e dalla cantante italiana Ornella Vanoni; le camere sono ampie, dotate di lampadari e alcune hanno balconi con vista sulle Dolomiti. Certo, tutto è un po’ decadente, un po’ vecchio”.

Perché la cosa più bella è un’altra: “L’Hotel Miramonti è chiuso da tre anni. Il motivo è la mancata conformità alle norme antincendio. Ma in Italia non sono solo flessibili, ma anche intraprendenti. Polizia e Carabinieri non volevano certo rinunciare a questa sistemazione attraente. Quindi, per la loro sicurezza, è stato semplicemente alloggiato lì anche un plotone di vigili del fuoco”. Geniale.

