Putin si vanta dell’esercito di atleti paralimpici russi che si danno allo sport dopo essere stati feriti al fronte (Süddeutsche)

Il Comitato Paralimpico Internazionale (il CPI) pochi giorni fa ha vietato l’uso alle Paralimpiadi di Milano-Cortina della divisa speciale che avrebbero voluto indossare alla cerimonia d’apertura gli atleti ucraini. Perché sulla divise c’era raffigurata una grande mappa del loro Paese, con la penisola di Crimea, annessa alla Russia nel 2014. Un po’ come aveva fatto ai Giochi qualche settimana fa con il casco della memoria dell’atleta dello skeleton ucraino, quello con i volti dei suoi compagni morti in guerra. Però queste Paralimpiadi passeranno alla storia per il ritorno ufficiale della Russia nel mondo olimpico.

Per dieci anni la Russia è stata ufficialmente sospesa – ricorda la Sueddeutsche Zeitung – prima a causa del doping sponsorizzato dallo Stato, poi a causa della guerra, e per dieci anni gli atleti russi hanno gareggiato – a volte con maggiore discrezione, a volte con minore discrezione – come “atleti neutrali”. Ma sebbene l’invasione dell’Ucraina continui senza sosta, la delegazione russa di sei atleti e 17 membri dello staff di supporto partecipa ufficialmente, con tanto di bandiera e inno.

Il punto è ovviamente politico. “Gli strateghi del Cremlino non nascondono quanto questo sia significativo per loro – scrive il giornale tedesco – La partecipazione ai Giochi Paralimpici è “una grande vittoria per tutti noi”, ha dichiarato il presidente Vladimir Putin al momento della finalizzazione della decisione del Comitato Paralimpico Internazionale. Il ritorno della Russia allo sport mondiale sta attualmente avvenendo gradualmente e a vari livelli. Ma la partecipazione in Italia è attualmente il coronamento di un successo. Il governo russo ha iniziato a sottolineare l’importanza degli sport paralimpici già da tempo, e questo è anche legato alla guerra. Fonti ufficiali annunciano regolarmente quanti membri dell'”Associazione dei Veterani delle Operazioni Speciali” abbiano intrapreso lo sport paralimpico. “Operazioni speciali” è il termine usato dal Cremlino per indicare la campagna contro l’Ucraina. Circa 500 veterani gareggiano ora in squadre regionali, ha spiegato di recente il capo delle Paralimpiadi russe Pavel Roshkov, con almeno 30 già iscritti alle squadre nazionali, e il numero è in aumento”.

In pratica – è faticoso ma la sintesi è questa – “grazie” ai soldati feriti al fronte la Russia sta crescendo una nuova generazione di atleti paralimpici. E’ brutale ma è così.

Il sostegno agli sport paralimpici era già evidente all’epoca di Parigi 2024, continua la Sz. Gli atleti normali sono stati quasi considerati traditori, in Russia. Perché hanno gareggiato da neutrali. Invece pochi mesi dopo i Giochi, Putin ha ospitato un ricevimento di quattro ore al Cremlino per celebrare gli atleti paralimpici. Ha consegnato con entusiasmo le medaglie agli 88 atleti che avevano vinto 20 medaglie d’oro e 44 altre medaglie, elogiando la loro prestazione a Parigi in condizioni difficili. E l’atleta di atletica leggera Andrei Vdovin, a sua volta, ha elogiato l’impegno di Putin per lo sviluppo degli sport paralimpici. Anche allora, i vincitori della medaglia d’oro hanno ricevuto quattro milioni di rubli (l’equivalente di poco più di 40.000 euro) dallo Stato russo, i vincitori della medaglia d’argento 2,5 milioni e i vincitori della medaglia di bronzo 1,7 milioni. L’anno scorso, Putin ha annunciato che i premi in denaro per le vittorie nelle competizioni paralimpiche internazionali sarebbero aumentati.

“Allo stesso tempo – continua la Sz – gli sforzi di lobbying russi negli sport paralimpici hanno dato i loro frutti. Tradizionalmente, l’IPC è sempre stato più severo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Nel 2016 a Rio de Janeiro, l’IPC, allora guidato da Philip Craven, impose una squalifica totale a causa del sistema di doping sponsorizzato dallo Stato, mentre gli atleti olimpici di Thomas Bach si comportarono come se nulla fosse accaduto e schierarono un gruppo di 270 atleti sotto la bandiera russa. Ma sotto il successore di Craven, Andrew Parsons, l’IPC si presentò come più favorevole alla Russia. Nel 2022 a Pechino, la Russia avrebbe dovuto essere autorizzata a partecipare nonostante la recente invasione su vasta scala dell’Ucraina; solo un’enorme protesta lo impedì. Ma anche a Parigi, era presente un numero sorprendentemente elevato di atleti paralimpici russi. E nell’autunno del 2025, il passo decisivo è stato compiuto: l’Assemblea Generale dell’IPC ha revocato la sospensione della Russia (e della Bielorussia) a larga maggioranza, rendendo così possibile il ritorno della bandiera e dell’inno”.