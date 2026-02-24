Heraskevych: “Tornerò alle Olimpiadi col mio casco della memoria, e vincerò l’oro”

Secondo il Guardian, la sua “è l’immagine che definirà per sempre le Olimpiadi invernali del 2026: uno skeletonista ucraino, stoico e impavido, che regge un casco con i volti di 24 atleti uccisi dalla Russia. Alle sue spalle, la pista ghiacciata ricorda i sogni che ha sacrificato per uno scopo più grande”. E per cui, a Giochi finiti, il quotidiano inglese ha intervistato Vladyslav Heraskevych, lo squalificato politico del Cio. Il nuovo Tommie Smith e John Carlos.

Al Guardian dice che non ha solo intenzione solo di gareggiare quando i Giochi torneranno sulle Alpi francesi nel 2030, ma ha anche intenzione di vincere una medaglia d’oro indossando lo stesso “casco della memoria”.

“Prima di tutto, dobbiamo presentare ricorso in un altro tribunale che non sia sotto il controllo del Comitato Olimpico Internazionale. Il nostro obiettivo è vincere questa causa. Poi voglio presentarmi alle gare olimpiche con lo stesso casco. E, naturalmente, vincere una medaglia d’oro”.

Heraskevych è tornato a Kiev. Gli è stata conferita l’Ordine della Libertà dal presidente ucraino Zelensky e ha ricevuto in dono 200.000 dollari da Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, l’equivalente della somma data ai vincitori di medaglia d’oro ucraini alle Olimpiadi.

“Non sono un eroe. Non credo di aver fatto qualcosa di eroico. Certo, sono molto grato per tutto il supporto. Ma credo che le persone con l’elmetto siano gli eroi. Ci sono bambini lì che non hanno potuto avere una vita adulta. Ma è grazie a loro che il mondo intero parla dell’Ucraina, non a me”.

I 200.000 dollari, dice, saranno devoluti a una fondazione benefica per aiutare gli ucraini. “È stata un’esperienza strana. Ma ero in un tale vortice che non ho avuto il tempo di prestare attenzione. L’ho sentito solo mentre guidavamo da Milano a Monaco. Eravamo a una stazione di servizio e la gente ha iniziato a riconoscermi. Non sono una superstar mondiale. Non faccio parte del mondo delle pubbliche relazioni. E quando tutto questo è iniziato, non avrei mai potuto prevedere che il Cio mi avrebbe squalificato dalle Olimpiadi senza una vera ragione”.

Sul suo casco ci sono le foto di 24 ucraini caduti in guerra solo tre o quattro settimane prima dei Giochi. “Molti di loro li conoscevo personalmente. Quindi era importante portarli con me, perché a un certo punto della loro vita, anche loro avevano l’obiettivo di essere presenti alle Olimpiadi”.

Heraskevych ha appena firmato un contratto con Visa, uno dei principali sponsor del Cio, e sa di dover affrontare “cause giudiziarie folli” per causato problemi. “Se il Cio vuole incolpare qualcuno per questo scandalo, dovrebbe incolpare se stesso. Se avessi avuto una campagna di pubbliche relazioni, la mia agenzia di pubbliche relazioni sarebbe stata il Cio”.

Tornando sul punto: “Certo, nel mondo ci sono molti conflitti e molte situazioni difficili. Ma allo stesso tempo, un conflitto si misura in base alle vittime e alle distruzioni. E a volte in Ucraina abbiamo più vittime in un giorno che in altri conflitti messi insieme”.

“La guerra è un ottimo promemoria di ciò che conta davvero. A volte, nel mondo moderno dei social media, le persone inseguono le cose sbagliate. Auto costose. Una vita lussuosa. Le cose che in realtà non contano. Dopo l’inizio della guerra, la cosa più bella era vedere i propri amici in buona salute, abbracciarsi e sapere che i propri familiari stavano bene”.