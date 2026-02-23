Eileen Gu: “Il potere che ha lo sport è unico, ci dice chi siamo e chi possiamo diventare”

A Repubblica: "Ecco perché spero che tante ragazzine inizino a fare sport. Sono una nerd, studio tutto, la notte non dormo".

Eileen Gu ha vinto un oro e due argenti alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nello sci freestyle. La sua intervista a Repubblica.

L’intervista a Eileen Gu

Quanto può valere questo oro arrivato dopo due argenti e tutta l’attesa sul suo personaggio al di là dell’atleta?

“È qualcosa di cui sono molto orgogliosa, perché è comunque sorprendente nonostante tutto. Perché ci sono arrivata senza praticamente dormire, la notte della vigilia, dopo una lunga rincorsa, facendo fatica ad allenarmi su certe specialità. E poi perché sono una nerd. Amo mettere insieme le statistiche, i dati, i primati alle Olimpiadi come ai Mondiali. A questi Giochi hanno perso un sacco di favoritissimi. E sapere che porto al collo la maggior parte delle medaglie d’oro della storia del freeski, maschile e femminile, io che sono una donna di 22 anni, mi rende davvero felice“.

Cosa pensa la renda diversa dagli altri atleti del suo mondo?

“Il punto è che non ho paura di provare, mi prendo i rischi che vanno presi, e così so che comunque vada non avrò lasciato nulla di intentato“.

C’è chi le ha chiesto se i primi due argenti siano due ori persi, la sua risposta ha fatto il giro del mondo:

“Vincere alle Olimpiadi è un’esperienza che ti cambia la vita. Farlo sei volte è molto più difficile“.

Ha imparato qualcosa, sul suo mondo, in queste Olimpiadi?

“Che lo sport e i Giochi olimpici danno la lezione più onesta che si possa ricevere su noi stessi. Su chi siamo e chi vogliamo essere o diventare. In gara non ti puoi dimenticare di te stesso. Sai cosa puoi dare, cosa puoi chiedere, quando hai dato tutto, tutto quello per cui hai faticato in preparazione per mesi, giorni, anni. Ecco perché spero che tante ragazze inizino a fare sport: il potere che ha è unico. Capita a tutte di chiedersi: “Cosa diranno di me se sbaglio?”. Io stessa quando gareggio posso cadere e farmi male in un numero infinito di modi, ma c’è solo da credere in noi stessi e provare. E se non funziona, si riprova e si punta più in alto“.

In Cina e non solo contano sull’effetto Gu per lanciare il freeski, praticanti e mercati. Anche questo è puntare in alto?

“Queste discipline crescono ogni anno di più, e ai Giochi si vedono i progressi. La mia speranza è che sì, le luci dei riflettori durino di più, dopo queste Olimpiadi“.

Sono state anche le Olimpiadi delle accuse tra atleti e politica americana, lei stessa è diventata un simbolo delle tensioni politiche tra Cina e Stati Uniti. Quanto le è pesato?

“I Giochi e lo sport in generale sono l’ultimo spazio sicuro dove è possibile parlare solo di unione, e non è giusto si provi a dividere anche qui“.