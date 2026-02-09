I rigori fischiati o non visti stanno spoetizzando il calcio, come le sceneggiate dei giocatori (Damascelli)
Sul Giornale: “Servono solo a rinforzare il potere dei capi del calcio. C'è chi spera in una distrazione dell'Inter, ma inutile illudersi, soltanto il Milan potrebbe avere la pazza idea di un aggancio”.
L’Inter ha travolto il Sassuolo 5-0, la Lazio è riuscita a fermare la Juventus allo Stadium 2-2, mentre il Napoli ha trionfato all’ultimo minuto 3-2 contro il Genoa con un calcio di rigore procurato da Vergara e trasformato successivamente da Hojlund.
Tony Damascelli scrive su Il Giornale:
La grande illusione è un meraviglioso film di Jean Renoir, è il titolo ideale di questo campionato e riguarda chi spera in un’eventuale distrazione dell’Inter. Niente da fare, inutile e pericoloso illudersi, l’Inter prosegue il suo campionato, spavalda in testa, mentre le altre fanno scorrere i grani del rosario, soltanto il Milan potrebbe avere la pazza idea di un aggancio. Sempre nel mondo della fantasia, la Juventus è riuscita nell’impresa di pareggiare in casa contro la Lazio in una partita stregata e sbagliata dall’inizio per le scelte di Spalletti e per l’assoluta impalpabilità del suo attacco.
Resto nel mondo delle illusioni, le scene di rigori fischiati o non visti stanno davvero spoetizzando, se un campione del mondo come Daniele De Rossi afferma che questo non è più il calcio che lui ha amato e frequentato, significa che siamo arrivati al capolinea. Il rigore assegnato a favore del Napoli, come quello in Coppa Italia contro la Juventus, gli episodi di Bologna-Parma, fanno parte del protocollo idiota che nulla ha a che fare con il football di campo ma serve a rinforzare il potere vanaglorioso dei capi del calcio. Non vanno tuttavia trascurate le sceneggiate dei calciatori sempre disponibili all’inganno.