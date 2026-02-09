I rigori fischiati o non visti stanno spoetizzando il calcio, come le sceneggiate dei giocatori (Damascelli)

L’Inter ha travolto il Sassuolo 5-0, la Lazio è riuscita a fermare la Juventus allo Stadium 2-2, mentre il Napoli ha trionfato all’ultimo minuto 3-2 contro il Genoa con un calcio di rigore procurato da Vergara e trasformato successivamente da Hojlund.

Tony Damascelli scrive su Il Giornale:

La grande illusione è un meraviglioso film di Jean Renoir, è il titolo ideale di questo campionato e riguarda chi spera in un’eventuale distrazione dell’Inter. Niente da fare, inutile e pericoloso illudersi, l’Inter prosegue il suo campionato, spavalda in testa, mentre le altre fanno scorrere i grani del rosario, soltanto il Milan potrebbe avere la pazza idea di un aggancio. Sempre nel mondo della fantasia, la Juventus è riuscita nell’impresa di pareggiare in casa contro la Lazio in una partita stregata e sbagliata dall’inizio per le scelte di Spalletti e per l’assoluta impalpabilità del suo attacco.

Resto nel mondo delle illusioni, le scene di rigori fischiati o non visti stanno davvero spoetizzando, se un campione del mondo come Daniele De Rossi afferma che questo non è più il calcio che lui ha amato e frequentato, significa che siamo arrivati al capolinea. Il rigore assegnato a favore del Napoli, come quello in Coppa Italia contro la Juventus, gli episodi di Bologna-Parma, fanno parte del protocollo idiota che nulla ha a che fare con il football di campo ma serve a rinforzare il potere vanaglorioso dei capi del calcio. Non vanno tuttavia trascurate le sceneggiate dei calciatori sempre disponibili all’inganno.