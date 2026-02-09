Guida (che non vuole arbitrare il Napoli) scatena le polemiche degli juventini: “Vogliono complicarci la corsa alla Champions”

In Juventus-Lazio, finita 2-2, non ha assegnato un rigore ai bianconeri per un contatto di Gila su Cabal. Anche il CorSport e Gazzetta hanno valutato mediocre la sua prestazione.

La Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio, ma a far polemica è stata una decisione dell’arbitro Guida, che su un contatto tra Gila e Cabal, non ha assegnato un calcio di rigore ai bianconeri.

Juventus-Lazio, mediocre la valutazione all’arbitro Guida e si scatenano i social

Il Corriere dello Sport dà voto 5 e mezzo all’arbitro:

La porta a casa con qualche difficoltà. Pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juvem, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su Maldini è giallo). Sull’azione del gol annullato a Koopmeiners, la Juve ha protestato per il contatto tra Gila e Cabal in area di rigore della Lazio. Guida fa proseguire, il Var supporta; corretto annullare la rete, sul suo tiro Thuram era in fuorigioco.

5, invece, è la valutazione della Gazzetta dello Sport:

Scivolamento di Gila su Cabal (e non conta la palla già scaricata), Guida fa proseguire, gol di Koopmeinrs. Era da rigore l’intervento di

Gila, giusto annullare la rete di Koop (Thuram offside e impatta).

Sui social, sono arrivati diversi commenti contro il direttore di gara, specialmente perché tempo fa aveva dichiarato che non voleva più arbitrare il Napoli:

“Guida non vuole arbitrare il Napoli perché non sereno e per paura delle conseguenze. L’Aia lo manda ad arbitrare la Juve. Perché li trova serenità. E si vede. Tra il rigore dato al Napoli ieri e quello non dato alla Juve oggi, il quadro complessivo è chiarissimo.”

Guida non vuole arbitrare il Napoli perché non sereno e per paura delle conseguenze.

L’@AIA_it lo manda ad arbitrare la Juve. Perché li trova serenità.

E si vede.

Tra il rigore dato al Napoli ieri e quello non dato alla Juve oggi, il quadro complessivo è chiarissimo. — GN’s (@F1N1no) February 8, 2026

“Se hai paura non fare l’arbitro”.

Se hai paura non fare l’arbitro 🤷‍♂️ — MP Morris (@MaurizioPierant) February 9, 2026

“Si spiega tutto… Vogliono complicare la Juventus corsa Champions League. I dirigenti Juve sempre muti, vomitevole”

Si spiega tutto..

Vogliono complicare la #Juventus corsa #ChampionsLeague

I dirigenti Juve sempre muti 🤫 vomitevole 🤮 pic.twitter.com/H3JztNs26t — Gladiatore_90 (@Calab6669230) February 9, 2026

“Mettendo Guida ad arbitrare una diretta contendente del Napoli (sia per lo scudetto che per un piazzamento Champions) non fai comunque il bene del ragazzo: oltre alle normali pressioni, le polemiche e il fatto di essere prevenuti in qualche modo (sia che sbagli a favore / contro o addirittura che non sbagli) saranno sempre amplificati e avranno sempre una cassa di risonanza maggiore”.