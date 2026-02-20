Gilmour e il doppio play stuzzicano Conte, così Politano rimarrebbe sulla fascia (Corrmezz)

Billy Gilmour. S’avanza la sua candidatura per domenica a Bergamo. Lo scrive anche il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Giocherebbe in mediana con Lobotka vista la perdurante assenza di McTominay bloccato sempre da questa infiammazione al tendine. In questo modo, Politano tornerebbe sulla sua fascia.

Ecco cosa scrive il Corrmezz:

Conte non può affidarsi alla speranza, studia le soluzioni se il destino di McTominay non dovesse cambiare negli ultimi due allenamenti della

settimana. Gilmour ha tanto lavoro in più nelle gambe e l’opzione del doppio play con Lobotka per alzare il livello di qualità e rapidità nel palleggio

lo stuzzica. Questa mediana consentirebbe di non snaturare altre pedine del puzzle con Politano a tutta fascia, Vergara sul centro-destra e

magari prima Elmas e poi Alisson Santos a gara in corso alle spalle di Hojlund, partendo da sinistra a piede invertito. È una questione di scelte:

Gilmour, che non è ancora al massimo, lasciato in panchina come alternativa significherebbe Elmas di nuovo in mediana con Giovane o Alisson

Santos dal primo minuto insieme a Vergara alle spalle di Hojlund.