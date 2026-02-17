Alisson ha confermato il suo status di spaccapartite: quella contro la Roma è stata la quarta rete in corsa della sua stagione

Alisson Santos ha subito tenuto fede al suo status di spaccapartite. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Alisson Santos, un debutto da sogno

Si legge sul Corriere dello Sport:

Sì, Alisson è arrivato dal Portogallo con la fama dello spaccapartite e domenica ha dimostrato di meritarla in dodici minuti: entra, sgasa, dribbla, gol, 2-2. Buonasera a tutti: questo sono io. Lo sconosciuto s’è fatto conoscere in un attimo: Alisson de Almeida Santos, 23 anni, uno dei due brasiliani arrivati a gennaio, bahiano e figlio di un ex calciatore che nel sangue ha velocità, imprevedibilità e l’attimo fuggente.

Quella segnata alla Roma al debutto in campionato con il Napoli è stata la quarta rete in corsa della sua stagione. Una specialità: tre con lo Sporting Lisbona più quella, bellissima, al Maradona. Importante, magari non quanto quella realizzata contro l’Athletic Bilbao e valsa la qualificazione diretta ottavi di Champions, ma certamente tanto per il destino del Napoli.

E poi, beh, che stile. Velocità, strappi, slalom: con le dovute proporzioni, ha ricordato il primo Neres. David, però, preferisce partire a destra, e così è dal mito di Kvara che dovrà trarre ispirazione. Per il momento siede sul divano che fu di Khvicha: Alisson, per una mera casualità, vive proprio nella casa di Posillipo che ospitava la famiglia Kvaratskhelia.