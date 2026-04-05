Lucescu non sta rispondendo alle terapie come previsto (As)

Si prevedeva potesse essere dimesso prima del fine settimana. Tuttavia, ora la preoccupazione è massima dopo il peggioramento delle ultime ore e il successivo trasferimento in terapia intensiva.

Le notizie che arrivano dalla Romania sulle condizioni di Mircea Lucescu non sono buone. Il tecnico rumeno, che alcuni giorni fa ha avuto un infarto ed è stato ricoverato all’Ospedale Universitario di Bucarest, non risponde alle terapie ed è stato trasferito in terapia intensiva (Uci).

“La domenica sera, le aritmie si sono aggravate e hanno smesso di rispondere al trattamento”

Lucescu in pericolo

Racconta As:

“I medici informano che il paziente, 80 anni, che era stato operato martedì per una patologia cardiaca, ha nuovamente presentato importanti aritmie cardiache ieri, sabato, e il suo stato di salute è peggiorato nella notte, motivo per cui è stato trasferito in terapia intensiva.

Una settimana fa Lucescu era stato ricoverato dopo un malore nel ritiro della Romania. Proprio quell’episodio era arrivato poche ore dopo le sue dimissioni da commissario tecnico, dopo la mancata qualificazione del suo Paese ai Mondiali della prossima estate. La Romania ha perso contro la Turchia dicendo addio al sogno mondiale.

I primi report sul tecnico 80enne erano inizialmente positivi dopo l’impianto di un defibrillatore cardiaco”.

Si legge nel comunicato del centro medico della capitale rumena diffuso questa mattina di domenica:

“Sabato sera il paziente ha nuovamente presentato importanti aritmie cardiache, trattate immediatamente dal team di guardia del reparto di cardiologia. La domenica sera le aritmie si sono aggravate e hanno smesso di rispondere al trattamento. Le condizioni del paziente sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento all’Unità di Anestesia e Terapia Intensiva.

Il paziente ha subito un infarto acuto. È stato trasferito in urgenza e ha ricevuto immediatamente le cure necessarie secondo i protocolli standard. Le sue condizioni sono attualmente stabili e sotto stretta osservazione da parte degli specialisti”.

Si prevedeva potesse essere dimesso prima del fine settimana. Tuttavia, ora la preoccupazione è massima dopo il peggioramento delle ultime ore e il successivo trasferimento in terapia intensiva.