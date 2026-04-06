La carriera di Modric non sarebbe stata la stessa senza il conflitto tra Croazia e Serbia

Luka Modric questa sera scenderà in campo con la maglia del Milan, contro il Napoli. Per lui, una carriera lunga e resiliente, che lo ha portato fino al Pallone d’oro del 2018 e a disputare una finale Mondiale con la sua Croazia.

La resilienza di Modric

As scrive:

Oggi è una leggenda vivente: gioca con la maglia rossonera e non ha alcuna intenzione di fermarsi. “Earned, not given” (guadagnato, non regalato). Potrebbe essere questo, un giorno, il titolo della carriera di Luka Modric. Nel 1985, a Zara, esistevano tutte quelle difficoltà che avrebbero potuto impedire al centrocampista di fare la storia di questo sport con la sua tecnica, la sua classe e la sua longevità. Modric, infatti, è cresciuto mentre il conflitto tra Serbia e Croazia si intensificava, e il suo nome viene dal nonno pastore, che vide morire davanti ai suoi occhi, ucciso dai ribelli. Se suo padre non avesse portato la famiglia, dopo il tragico evento, in un hotel per rifugiati, Luka forse non avrebbe avuto lo spazio e il tempo necessari per giocare a calcio da solo e affinare la sua tecnica nel parcheggio di quello che, per un periodo, divenne il suo rifugio sicuro.

A 13 anni, suo padre gli regalò una tuta del Milan. Circa trent’anni dopo, Boban farebbe di tutto per riportarlo a casa, alla Dinamo Zagabria, magari per il finale di carriera. Ma chi dice che Modric sia pronto a ritirarsi? Del resto, né il suo fisico, né i suoi piani suggeriscono che sarà così. La scorsa estate ha accettato l’offerta del Milan e si è trasferito in Serie A per una stagione, con opzione per un’altra. Nessuno insista a ricordargli l’età — è una cosa che detesta — anche se probabilmente ha sorriso nel sapere che il gol segnato contro il Pisa è entrato nella storia della Serie A: è il gol su azione più “anziano” di sempre nel campionato italiano. Ma il croato conserva ancora l’energia di un ragazzino con il pallone: la sua capacità di smarcarsi e il suo dribbling negli spazi stretti sono senza tempo, e il Milan non può fare a meno della sua visione di gioco. Prima di scendere in campo, probabilmente ricorderà quel parcheggio di Zara: quanto lontano sia arrivato.