Tmw: “Conte-bis in Nazionale, De Laurentiis non lo ostacolerà”

Antonio Conte sembra essere il prescelto per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana; sarebbe un ritorno il suo sulla panchina degli Azzurri, dopo aver disputato da ct l’Europeo del 2016. E in pole per sostituirlo a Napoli ci sarebbe Vincenzo Italiano.

Conte prescelto per la Nazionale italiana

Come riportato da Tuttomercatoweb:

Ci sarà un Conte-bis in Nazionale, l’allenatore del Napoli è il prescelto, il numero uno della lista per sostituire Rino Gattuso. Toccherà quasi sicuramente a lui il rilancio del nostro calcio con un obiettivo lontano, ma imprescindibile e stimolante: conquistare i Mondiali del 2030. Ovviamente mancano il contratto, le firme e tutto il resto, inutile dirlo, ma dopo un primo screening e alcuni sondaggi, tutte le piste portano proprio a Conte che tornerebbe volentieri in azzurro e ha già dato l’ok di massima.

La scelta è caduta su di lui per la sua capacità di alzare il livello e il rendimento dei gruppi che allena. Basta pensare al fresco scudetto col Napoli dell’anno scorso. A proposito di Napoli, De Laurentiis non sarà un ostacolo sulla strada di Conte, nonostante un altro anno di contratto non si opporrà nel momento in cui l’allenatore dovesse chiedergli di andare in Nazionale. In attesa che tutto si concretizzi, i rumors per la panchina del Napoli portano a Vincenzo Italiano. De Laurentiis segue da anni il lavoro dell’allenatore del Bologna, contatti ci sono stati spesso, sia quando allenava lo Spezia, ma anche quando era alla Fiorentina.