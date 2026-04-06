Juan Jesus, Buongiorno e Olivera: Conte potrebbe affidarsi a tre mancini di difesa contro il Milan

Gazzetta: a centrocampo, largo a destra, Gutierrez (anche lui mancino) e i Fab Four. Per il Milan, Allegri ha provato la coppia d'attacco Nkunku-Füllkrug.

Napoli e Milan si affronteranno questa sera alle 20:45 per la 31esima giornata di campionato. E potrebbero esserci sorprese nelle due formazioni che schiereranno Antonio Conte e Max Allegri; per gli azzurri, potrebbe esserci il ritorno da titolare di Juan Jesus.

Se da un lato il Napoli potrebbe fare qualche cambio in difesa e far tornare i Fab Four dal primo minuto, il Milan non dovrebbe affidarsi al solito duo d’attacco Pulisic-Leao.

Napoli-Milan probabili formazioni

La Gazzetta dello Sport scrive:

Conte potrebbe organizzare una festa del mancino. In difesa, tre giocatori che calciano col sinistro: Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, largo a destra, potrebbe giocare non Politano, ma Gutierrez a piede invertito. Politano è tornato dalla Nazionale un po’ stanco. Mentre da centrocampo in su c’è poco da discutere: giocheranno Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, i quattro assi. Davanti, Rasmus Hojlund.

Il Milan questa mattina si è svegliato con un dubbio: davanti giocano Pulisic e Nkunku? Possibile che vada diversamente. Allegri ha provato Nkunku-Füllkrug, coppia atipica che escluderebbe Christian Pulisic. Rafa Leao andrà in panchina e la certezza è che Allegri nel secondo tempo potrà variare, cambiando coppia o passando al tridente.