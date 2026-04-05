È anche il potere esercitato dagli ultras a impedire la rinascita del calcio italiano

Il Times: "Con il declino del calcio italiano, gli ultrà vestiti di nero, calvi e tatuati hanno mantenuto il loro potere dentro e fuori gli stadi fatiscenti. Finché il problema non sarà affrontato, il calcio italiano non tornerà mai ai suoi fasti"

Il Times analizza il declino del calcio italiano e propone delle soluzioni. I dettagli.

Infrastrutture e addio agli ultras: la ricetta per risollevare il calcio italiano

Si legge sul Times:

“Qualche settimana fa ho visto una partita al San Siro. Lo stadio appare ancora magnifico dall’esterno, soprattutto di notte. Ma le apparenze ingannano. In realtà, questo storico impianto sta cadendo a pezzi, come molti altri in Italia. E l’esperienza di assistere a una partita lì non è piacevole. All’esterno c’è una sicurezza eccessiva — una serie di code, cancelli, recinzioni, tre richieste di mostrare il biglietto, oltre a controlli del corpo e del documento.

All’interno, le scale sono sporche, le trombe delle scale sono piene di rifiuti e fili elettrici pericolosi, i bagni sono orribili e i “posti a sedere” sono fissi e di plastica senza schienale. San Siro non è adatto per ospitare partite di alto livello.

Infine, e questo viene spesso trascurato, ci sono i tifosi più duri, gli ultrà. Con il declino del calcio italiano, gli ultrà vestiti di nero, calvi e tatuati hanno mantenuto il loro potere dentro e fuori gli stadi fatiscenti. Spesso controllati dalla criminalità organizzata (come hanno dimostrato recenti processi e indagini a Milano), questi “tifosi” tengono i club sotto ricatto, usano la violenza per ottenere ciò che vogliono, impongono le loro volontà e spesso gestiscono biglietti e merchandising. Finché il potere degli ultrà non sarà affrontato direttamente, il calcio italiano non tornerà mai ai fasti degli anni ’80 e ’90.”