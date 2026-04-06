A Bola: “Alisson Santos resterà a Napoli”

In Champions ha già portato 2,8 milioni di euro allo Sporting per la qualificazione agli ottavi, grazie ai suoi gol decisivi. Il Napoli gli ha già fatto sapere che lo riscatterà.

Alisson Santos è quasi certo resti a Napoli anche nella prossima stagione. Il giocatore è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona nella sessione di calciomercato invernale.

L’esterno brasiliano ha convinto la dirigenza azzurra nelle sue prime prestazioni in Serie A e dunque lo Sporting si appresta a guadagnare altri 16.5 milioni, oltre ai soldi portati dal classe 2002 per la qualificazione agli ottavi di Champions League con i suoi gol.

Alisson Santos e la permanenza a Napoli

Come riportato da A Bola:

Rui Borges considera già Alisson fuori dai piani per la prossima stagione, perché il Napoli eserciterà il diritto di riscatto per l’esterno di 23 anni. La dirigenza partenopea ha già dato questo segnale al giocatore e pagherà quindi i 16,5 milioni di euro per trattenere il brasiliano oltre giugno, quando terminerà il prestito dallo Sporting.

Facendo i conti solo sui punti conquistati grazie al brasiliano in Champions e traducendoli in valore economico, si arriva alla conclusione che ha fruttato 2,8 milioni di euro: sia contro il Marsiglia che contro il Bilbao, lo Sporting si avviava a incassare 700mila euro per il pareggio, ma con i gol del brasiliano all’86esimo e al 94esimo è passato a incassare 2,1 milioni per la vittoria. In pratica, con le sue reti ha aggiunto 1,4 milioni in ciascuna di quelle partite, cioè 700mila euro in più rispetto ai 2,1 milioni spesi per acquistarlo. Ora il brasiliano continua a crescere con il Napoli e lo farà anche nelle prossime stagioni, dato che lo aspetta un contratto di lunga durata.