Mistero Beukema, un trauma contusivo che dura da 20 giorni ed è ancora in dubbio per l’Inter
Ha saltato la finale di Supercoppa e i match contro Cremonese, Lazio ed Hellas Verona. Non si sa ancora se il difensore contro l'Inter ci sarà.
Sam Beukema è fermo da prima della finale di Supercoppa del Napoli contro il Bologna, ovvero dal 21 dicembre, per un trauma contusivo al piede.
Beukema ancora in dubbio per rientrare
Il difensore olandese non ha poi preso parte ai successivi match degli azzurri in campionato, contro Cremonese, Lazio ed Hellas Verona. Ed è ancora in dubbio, secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, per la partita contro l’Inter di domenica sera.
Sky Sport lo dà addirittura ancora tra gli indisponibili.
Il Napoli lo ha pagato circa 30 milioni proprio dal Bologna, dove lo scorso anno vinse la Coppa Italia.