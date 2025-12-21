Stop anche per Beukema: trauma contusivo, oggi non parteciperà agli allenamenti
Da valutare per la gara contro il Bologna (sua ex squadra) di domani sera. Al suo posto giocherebbe Juan Jesus con Di Lorenzo che scalerebbe nuovamente nei 3 in difesa
Sam Beukema ha riportato un trauma contusivo che probabilmente gli impedirà di essere a disposizione per la gara di domani, valida per la finale di Supercoppa contro il suo Bologna. Trattandosi di un evento traumatico e contusivo, è possibile che nel caso il giocatore recuperi per la sfida alla Cremonese di domenica prossima.
Beukema, stop per trauma contusivo al piede: non si allenerà oggi
Questa la comunicazione interna dall’Ssc Napoli:
«Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri»