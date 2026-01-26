L’arbitro Mariani non vede. E il Var? Chi c’è al Var? Ma c’è lui! Doveri Daniele da Volterra. Tutto chiaro

Benvenuti al Campionato più avvelenato d’Europa signore e signori. Poi qualcuno spiegherà la gestione di Neres e del suo infortunio. Che non mi dà pace

COMMENTO ALLA 22° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26

Dodici infortunati. Mai vista al mondo un’ecatombe così.

Poi qualcuno spiegherà.

Poi qualcuno spiegherà la gestione di Ferribotte e del suo infortunio. Che non mi dà pace.

Guarito e messo in campo. E ora in sala operatoria a Londra. Zambo una veloce apparizione poi sparito dai radar.

In più bisogna fare i conti con un mercato bloccato.

Una autentica porcata imposta dall’Onorata Società per impedire ritocchi alla rosa.

In più ci sono echi di baruffe fra il Feroce Salentino e quel procuratore cafone e famelico.

Premesse per una sbandata.

Invece scende allo Stadium una squadra concentrata e ben messa in campo.

Ma dopo venti minuti è tutto chiaro.

L’azione che porta al goal di Davis è macchiata da un fallo sul capitano. Goal da annullare. Var spento.

E’ tutto chiaro. Il risultato già deciso.

Il Napoli s’impegna. E fa quello che può.

Vergara non crede ai suoi occhi. Titolare contro la Juve.

Ci mette il cuore. Ma è poca cosa il ragazzo.

Fa una cosuccia decente e poi immancabilmente perde palla.

In attacco manca chi ha la castagna.

Il Danese è stremato. Scott stracco.

Risultato già deciso.

La prova definitiva al minuto 39.

Attacco azzurro.

Su spiovente da destra Bremer prende letteralmente per il collo il Danese e lo atterra.

Kalulu fa più o meno lo stesso con Vergara.

Due falli nella stessa azione.

L’arbitro Mariani non vede.

E il Var?

Chi c’è al Var?

Ma c’è lui! Il fratello tonto di Jack la Cayenne!

Doveri Daniele da Volterra.

Tutto chiaro.

Dominato dai bauscia nerazzurri che irridono la compagnia con un distacco ormai abissale.

L’Inter del paradosso.

L’Inter che non vince nemmeno uno scontro diretto.

Ma che vola perché non fallisce mai contro le altre.

Il Pisa avrebbe dovuto abbandonare la partita di San Siro. Come ha fatto il Senegal nella finale di coppa d’Africa.

Erano andati sotto di due reti i nerazzurri.

Poi arriva la provvidenza.

A nome Marcerano Matteo, ad aggiustare le cose.

Prima un rigore inesistente.

Poi occhi chiusi in mille altre occasioni che consentono ai marottacci loro di dilagare.

Non mi diverto più.

Ho deciso. Faccio il pezzotto.