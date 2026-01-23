Neres, purtroppo tutto come previsto, si va verso l’operazione alla caviglia. La domanda è: perché è tornato in campo contro il Parma?
La Gazzetta: il consulto a Londra con lo specialista ha confermato i timori, non c'è ancora l'ufficialità del club. Conte perde uno dei suoi calciatori più preziosi
David Neres va verso l’operazione alla caviglia. La notizia – anticipata ieri dal Napolista – non è ancora ufficiale ma sempre più vicina dopo il consulto che l’esterno brasiliano ha tenuto con con uno specialista a Londra dal quale è rientrato nella tarda serata di ieri. A questo punto la domanda è: perché è tornato in campo contro il Parma?
L’infortunio di Neres
Scrive la Gazzetta dello Sport:
“L’ex Ajax e Benfica si era infortunato lo scorso 4 gennaio, durante la gara vinta in casa della Lazio, rimediando una torsione innaturale della caviglia a causa di una buca sul campo. Dieci giorni dopo, d’accordo con lo staff medico, Conte aveva convocato Neres per il recupero contro il Parma e lo aveva inserito al 14′ della ripresa, ma Neres era uscito dopo 32 appena minuti per il riacutizzarsi del dolore”.
E conclude:
“Nelle ultime settimane il brasiliano si è sottoposto a numerose sedute di riabilitazione, ma il dolore non è mai sparito. Così, per risolvere definitivamente la lesione al tendine, Neres verrà operato. Lo stop previsto è di circa due mesi, quindi l’esterno brasiliano potrebbe tornare a disposizione di Conte a cavallo della pausa di marzo per le nazionali“