Il ritorno di Beukema, Conte si affida a lui contro l’Inter. I bocciati sono Lang e Buongiorno
La formazione anti-Inter. Ritorna l'olandese oggetto misterioso, Buongiorno diventa il quarto difensore su quattro. Davanti, Conte si affida a Politano ed Elmas
Beukema, proprio lui, il desaparecido. Il calciatore che era sparito dai radar da venti giorni per un trauma contusivo. È riapparso proprio per la partita più importante. Conte questa sera dovrebbe schierarlo nella difesa a tre, a destra, sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. Buongiorno nel frattempo è diventato il quarto tra i quattro centrali. Superato non solo da Juan Jesus ma anche da Beukema. Di Lorenzo fa un passo a avanti e saranno Politano ed Elmas ai lati di Hojlund. Non sarà Lang a sostituire Neres. A sinistra, dall’altra parte rispetto a Di Lorenzo, gioca Spinazzola. Per Repubblica, invece, giocherà Buongiorno.
Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:
Il dolore non è del tutto sparito e il fastidio ha consigliato prudenza. David Neres sarà un altro dei grandi assenti del Napoli a San Siro e si aggiunge a una lista nobile: De Bruyne, Lukaku, Gilmour, Anguissa, tutti possibili titolari o giocatori che avrebbero comunque cambiato il volto dei campioni d’Italia, dando ad Antonio Conte diverse soluzioni per sorprendere l’Inter.
In fondo, si era capito già dopo la Lazio che il recupero sarebbe stato molto complicato. (…) Ma la sorpresa è comunque servita: non sarà Lang (utile per dare una scossa dalla panchina) a prendere il posto di Neres, bensì un difensore. Per un Napoli più accorto, più coperto, pronto ad aggredire a tutto campo l’Inter. L’olandese contro il Verona non ha convinto appieno, così sarà Politano ad alzare il raggio d’azione, a venire dentro al campo e ad agire alle spalle di Hojlund, lasciando a capitan Di Lorenzo la fascia destra. Il cambio, dunque, sarà in difesa. E dovrebbe toccare a Beukema completare il reparto con Rrahmani e Juan Jesus.