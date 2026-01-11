Il ritorno di Beukema, Conte si affida a lui contro l’Inter. I bocciati sono Lang e Buongiorno

Beukema, proprio lui, il desaparecido. Il calciatore che era sparito dai radar da venti giorni per un trauma contusivo. È riapparso proprio per la partita più importante. Conte questa sera dovrebbe schierarlo nella difesa a tre, a destra, sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. Buongiorno nel frattempo è diventato il quarto tra i quattro centrali. Superato non solo da Juan Jesus ma anche da Beukema. Di Lorenzo fa un passo a avanti e saranno Politano ed Elmas ai lati di Hojlund. Non sarà Lang a sostituire Neres. A sinistra, dall’altra parte rispetto a Di Lorenzo, gioca Spinazzola. Per Repubblica, invece, giocherà Buongiorno.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Il dolore non è del tutto spa­rito e il fasti­dio ha con­si­gliato pru­denza. David Neres sarà un altro dei grandi assenti del Napoli a San Siro e si aggiunge a una lista nobile: De Bruyne, Lukaku, Gil­mour, Anguissa, tutti pos­si­bili tito­lari o gio­ca­tori che avreb­bero comun­que cam­biato il volto dei cam­pioni d’Ita­lia, dando ad Anto­nio Conte diverse solu­zioni per sor­pren­dere l’Inter.

In fondo, si era capito già dopo la Lazio che il recu­pero sarebbe stato molto com­pli­cato. (…) Ma la sor­presa è comun­que ser­vita: non sarà Lang (utile per dare una scossa dalla pan­china) a pren­dere il posto di Neres, bensì un difen­sore. Per un Napoli più accorto, più coperto, pronto ad aggre­dire a tutto campo l’Inter. L’olan­dese con­tro il Verona non ha con­vinto appieno, così sarà Poli­tano ad alzare il rag­gio d’azione, a venire den­tro al campo e ad agire alle spalle di Hoj­lund, lasciando a capi­tan Di Lorenzo la fascia destra. Il cam­bio, dun­que, sarà in difesa. E dovrebbe toc­care a Beu­kema com­ple­tare il reparto con Rrah­mani e Juan Jesus.