Il Napoli vuole blindare McTominay fino al 2031: pronto anche un aumento di stipendio

Schira su X: "È considerato intoccabile e incedibile nonostante alcuni interessi da parte della Premier League e di club sauditi"

Nonostante il calciomercato del Napoli sia bloccato dai lacci del saldo zero, arrivano buone notizie sul fronte rinnovo di McTominay. Ne parla Schira su X. Ricordiamo che tale blocco dipende dal cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo indice della salute finanziaria del calcio. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che per la stagione 2025/26 la somma di queste tre voci non dovesse superare l’80% dei ricavi di un club (scenderà al 70% per il 2026/27).

Nonostante la maxi-plusvalenza ottenuta dalla cessione di Kvara, le entrate sono diminuite a causa dell’assenza dalla ricca Champions League. Le uscite sono poi salite, non solo e non tanto per l’ambizioso mercato estivo, quanto per una strategia contabile peculiare utilizzata dal Napoli per gli ammortamenti. Se al prossimo controllo di maggio l’indice sarà peggiorato, infatti, il rischio è di incorrere nel blocco totale del calciomercato estivo, che impedirebbe al club non solo di comprare nuovi calciatori, ma anche di convincere gli attuali al rinnovo con aumenti di stipendio.

Calciomercato Napoli, il punto sul rinnovo di McTominay

Scrive Schira su X:

“Il Napoli ha avviato trattative per provare a prolungare il contratto di Scott McTominay fino al 2031. È considerato intoccabile e incedibile nonostante alcuni interessi da parte della Premier League e di club sauditi. Il Napoli sta pianificando il rinnovo con un aumento di stipendio nei prossimi mesi.”