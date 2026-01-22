La stortura di una norma che penalizza il Napoli che ha con 174 milioni di liquidità e 190 di patrimonio netto positivo

L'analisi della Gazzetta dello Sport: la stortura è lampante, il Consiglio federale ha corretto la norma ma la modifica entrerà in vigore il 31 maggio

Il Napoli è incredibilmente penalizzato dalla nuova norma che gli impedisce di fare mercato. Norma peraltro introdotta dalla Lega Serie A di casini che era vicina a Lotito e De Laurentiis.

La Gazzetta dello Sport, con Marco Iaria, sottolinea la stortura di questa norma:

Al 30 giugno 2025 il Napoli disponeva di una liquidità pari a 174 milioni e vantava un patrimonio netto positivo di 190 milioni. Frutto degli utili via via accantonati, in parte reinvestiti nella squadra e in parte rimasti in cassa. Il Napoli, applicando un fair play finanziario ante litteram, è stato un modello di sana gestione, invidiato dalla concorrenza nel momento in cui è riuscito a coniugare ai massimi livelli i risultati economici con quelli sportivi (due scudetti negli ultimi tre anni). Una società siffatta potrebbe mai avere il mercato bloccato a causa del bilancio? Domanda retorica.

Eppure la realtà dice proprio questo. Da questa sessione di trasferimenti, infatti, fa fede l’indicatore del “costo del lavoro allargato”: le spese per

la rosa (stipendi, ammortamenti, commissioni per gli agenti) non possono superare l’80% (poi il 70%) dei ricavi comprensivi del player trading. La norma della Figc mutua il principio Uefa della sostenibilità, ma a Nyon viene compiuta un’analisi “qualitativa” che tiene conto di diversi fattori. C’è poi un aspetto tecnico da considerare.

Il Napoli, a differenza di quasi tutte le altre società, applica il criterio delle quote decrescenti per gli ammortamenti degli acquisti dei giocatori.

La stortura è talmente lampante che il consiglio federale, a dicembre, ha corretto le Noif – Norme organizzative interne federali – (…). Solo che la modifica entrerà in vigore per la prossima scadenza del 31 maggio 2026.

Leggi anche: Al Napoli sarebbe bastato pagare un’impo­sta sui 40 milioni di utili per avere il mercato libero (Corsport)