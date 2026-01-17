C’è anche la Roma su Lang. Ci sono anche i soldi? Il Napoli vuole 27 milioni di euro

Le ultime sul futuro di Lang arrivano direttamente dal Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi e Fabio Mandarini, la Roma sarebbe sulle tracce sull’esterno olandese.

La Roma su Lang: i dettagli

Si legge sul Corriere dello Sport:

La Roma piomba su Noa Lang. L’esterno olandese, acquistato a luglio dal Napoli per 27 milioni più 3 di bonus, è diventato all’improvviso uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. La fila è lunghissima e gli estimatori sono cresciuti a ritmi vertiginosi nel momento in cui la sua posizione è diventata più chiara: ora è in uscita.

Non è l’unica pretendente, però: fortissima la concorrenza del Galatasaray, con tanto di manifestazione ufficiale di interesse. Vanno registrate anche le lusinghe di un paio di club di Premier League, tra cui il Bournemouth dell’ex diesse romanista Tiago Pinto.

Il Napoli, intanto, fa il prezzo per cederlo a titolo definitivo: 27 milioni di euro, senza bonus. L’idea, se proprio l’attaccante deve andare, è rientrare nell’investimento e soprattutto sbloccare il mercato, costretto entro i limiti del saldo zero.

Possibile uno scambio con Ferguson?

Con la Roma si è parlato di nuovo di Evan Ferguson, centravanti che resta nel mirino del club azzurro insieme a En-Nesyri, e ciò significa che magari potrebbe venire fuori anche una formula alternativa. Di certo i giallorossi, dopo aver speso 52 milioni per Robinio e Malen, non possono sborsare ora altri 27 milioni, non senza un prestito con riscatto in estate.

Nulla è escluso e a questo punto giocherà un ruolo decisivo anche la volontà di Lang: è la chiave del mercato del Napoli e potrebbe diventarlo anche della Roma. I colloqui proseguono su più fronti e gli agenti di Noa sono attivissimi: la prossima settimana sarà decisiva.