Calciomercato, il Napoli continua la ricerca di un profilo offensivo: valutati Ferguson e Maldini
Il calciomercato del Napoli, a causa del blocco parziale, fatica ad entrare le vivo. Il Corriere del Mezzogiorno traccia i profili di alcuni nomi che potrebbero fare al caso degli azzurri e che potrebbero fungere da alternativa a Raspadori, ormai sulla via di Bergamo. Ricordiamo che la priorità resta un attaccante e che molto dipenderà dalla situazione legata a Lucca.
Calciomercato Napoli, il punto sui profili ricercati
Si legge sul CorrMezz:
“Un’alternativa potrebbe essere Ferguson, centravanti classe 2004 della Roma. Dovbyk si è infortunato, dovrebbe fermarsi per due mesi ma i nuovi innesti in casa giallorossa potrebbero far partire l’attaccante irlandese. La Roma dovrebbe in questo caso annullare il prestito dal Brighton che poi lo girerebbe al Napoli. È un under 23, non occuperebbe spazio nella lista per la serie A. Un’altra idea low-cost nella batteria dei trequartisti è Daniel Maldini, che gioca poco all’Atalanta ed è in uscita, soprattutto se a Bergamo dovesse arrivare Giovane dal Verona.”