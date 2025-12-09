Scommesse in Turchia, undici calciatori arrestati tra cui due di Galatasaray e Fenerbahce (Rmc Sport)

Per lo scandalo scommesse che si sta verificando in Turchia, sono stati arrestati undici calciatori, tra cui alcuni di Galatasaray e Fenerbahce.

Undici calciatori arrestati in Turchia per il caso scommesse

Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

Cinque giocatori della prima divisione turca e sei della seconda divisione sono stati arrestati ieri, accusati di scommettere sulla propria squadra. Il Tribunale di Istanbul ha ordinato la detenzione preventiva di undici calciatori. Tra i cinque giocatori della prima divisione accusati ci sono Metehan Baltaci, difensore del Galatasaray; Alassane Ndao, ala senegalese del Konyaspor; Mert Hakan Yandas, centrocampista del Fenerbahce, accusato di aver scommesso su incontri tramite una terza persona. I giudici hanno ordinato la detenzione provvisoria di altri sospettati, tra cui i presidenti di due club di terza divisione, accusati di aver concordato il risultato di un incontro durante la stagione 2023-2024.

Diciannove sospettati sono stati rilasciati sotto controllo giudiziario, tra cui quattro giocatori della Süper Lig. Circa quaranta persone erano state arrestate la scorsa settimana per sospetti di scommesse illegali e partite truccate. Queste indagini, che stanno scuotendo il calcio turco, hanno già portato all’incarcerazione di sei arbitri turchi e del presidente dell’Eyüspor. La Federcalcio turca (Tff), che dice di voler “ripulire” il calcio turco, ha imposto pene di sospensione fino a dodici mesi per 25 giocatori di prima divisione e quasi 1000 altri che giocano nella seconda, terza e quarta divisione.