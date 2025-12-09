Scommesse in Turchia, undici calciatori arrestati tra cui due di Galatasaray e Fenerbahce (Rmc Sport)
Detenzione provvisoria anche per due presidenti di club di terza divisione turca. La Federcalcio ha imposto una sospensione di un anno per 25 giocatori di Super Lig.
Per lo scandalo scommesse che si sta verificando in Turchia, sono stati arrestati undici calciatori, tra cui alcuni di Galatasaray e Fenerbahce.
Undici calciatori arrestati in Turchia per il caso scommesse
Secondo quanto riportato da Rmc Sport:
Cinque giocatori della prima divisione turca e sei della seconda divisione sono stati arrestati ieri, accusati di scommettere sulla propria squadra. Il Tribunale di Istanbul ha ordinato la detenzione preventiva di undici calciatori. Tra i cinque giocatori della prima divisione accusati ci sono Metehan Baltaci, difensore del Galatasaray; Alassane Ndao, ala senegalese del Konyaspor; Mert Hakan Yandas, centrocampista del Fenerbahce, accusato di aver scommesso su incontri tramite una terza persona. I giudici hanno ordinato la detenzione provvisoria di altri sospettati, tra cui i presidenti di due club di terza divisione, accusati di aver concordato il risultato di un incontro durante la stagione 2023-2024.
Diciannove sospettati sono stati rilasciati sotto controllo giudiziario, tra cui quattro giocatori della Süper Lig. Circa quaranta persone erano state arrestate la scorsa settimana per sospetti di scommesse illegali e partite truccate. Queste indagini, che stanno scuotendo il calcio turco, hanno già portato all’incarcerazione di sei arbitri turchi e del presidente dell’Eyüspor. La Federcalcio turca (Tff), che dice di voler “ripulire” il calcio turco, ha imposto pene di sospensione fino a dodici mesi per 25 giocatori di prima divisione e quasi 1000 altri che giocano nella seconda, terza e quarta divisione.