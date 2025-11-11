Scommesse, in Turchia sospesi più di mille giocatori. Anche di Galatasaray e Besiktas

La federcalcio turca ha sospeso la bellezza di 1.024 giocatori, nell’ambito dell’indagine sul calcio-scommesse che sta terremotando lo sport turco. E ci sono anche alcuni calciatori del Galatasaray e del Besiktas: Eren Elmali e Metehan Baltaci del Gala, Necip Uysal ed Ersin Destanoglu del Besiktas.

Una dichiarazione della Federazione ha elencato i giocatori identificati per aver scommesso sul calcio e che sono stati segnalati alla Commissione disciplinare del calcio professionistico turco. Il Besiktas ha dichiarato in una nota che ha “piena fiducia” che i due saranno scagionati dalle accuse. Il Galatasaray ha affermato che “monitorerà meticolosamente questo delicato processo”.

Elmali ha scritto su Instagram: “Voglio chiarire che il mio nome è incluso in questo fascicolo a causa di una transazione di scommesse effettuata circa cinque anni fa che coinvolgeva una persona diversa dalla mia squadra. Da allora, non ho più scommesso né ho avuto alcun collegamento con questa vicenda”.

In totale, sono stati squalificati 27 giocatori della Super Lig turca, e 77 provenienti dalla seconda divisione. i campionati di terza e quarta divisione sono stati sospesi per due settimane.

Il mese scorso, la Federcalcio aveva già sospeso 149 ufficiali di gara per il loro presunto coinvolgimento.