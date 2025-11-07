Scandalo scommesse nel calcio turco: arrestati 19 tra dirigenti e arbitri, coinvolti il presidente dell’Eyüpspor e il proprietario del Kasımpaşa (Sabah)

Nell’operazione simultanea che si è svolta questa mattina sono state arrestate 19 persone, tra cui 16 arbitri

Un nuovo scandalo scuote il calcio turco: un’ampia operazione contro la manipolazione dei risultati e le scommesse illegali ha portato all’arresto di dirigenti, arbitri e figure di spicco del panorama sportivo nazionale.

Caso scommesse in Turchia: cosa sta succedendo

Scrive Sabah:

“A seguito delle azioni intraprese per influenzare il risultato delle partite nei campionati di calcio, è stato emesso un ordine di detenzione per il presidente del club Eyüpspor Murat Özkaya, per il proprietario del club Kasımpaşa Turgay Ciner e per l’ex presidente Fatih Saraç con l’accusa di “influenzare il risultato della partita”.

“Mentre le indagini erano in corso, è stato emesso un ordine di detenzione nei confronti di una persona di nome U.e., che aveva pubblicato post manipolativi sui social media, con l’accusa di “diffondere pubblicamente informazioni fuorvianti”.

“Nell’operazione simultanea che si è svolta questa mattina, il presidente del club Eyüpspor Murat Özkaya, l’ex presidente del club Kasımpaşa Fatih Saraç e 19 persone, tra cui 16 arbitri, sono stati arrestati. È stato affermato che 2 persone si trovano all’estero.”

Gli arbitri arrestati

Di seguito i nomi degli arbitri tratti in arresto:

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen.

Nella dichiarazione rilasciata dall’Ufficio del Procuratore Generale si legge:

“La valutazione giudiziaria delle persone contro le quali la Tff ha intrapreso un’azione amministrativa può essere diversa, ed è possibile intraprendere ulteriori azioni giudiziarie contro coloro che non sono stati perseguiti dalla Tff. Per questo motivo, tali procedure sono state avviate nei confronti dei soggetti individuati a seguito delle valutazioni d’ufficio, avvalendosi della valutazione disciplinare effettuata dalla Tff nell’ambito dell’indagine giudiziaria in corso, ma senza attenersi alle informazioni e ai documenti di questo processo amministrativo.”