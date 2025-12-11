Lukaku punta a rientrare per la Supercoppa contro il Milan a Riyadh (CorSport)

Si avvicina il rientro di Romelu Lukaku, anche se al momento non c’è ancora una data precisa su quando potrà tornare nell’elenco dei convocati del Napoli. Il centravanti belga si sta avvicinando al recupero dopo l’infortunio e Conte ha spiegato che sarà lo stesso giocatore a dirgli quando sarà pronto per il gruppo, quindi la convocazione resta incerta ma vicina. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Romelu Lukaku, il vero obiettivo è partire per Riyad con i compagni. Il 18 dicembre il Napoli sfiderà il Milan per la semifinale di Supercoppa: è quella la partita cerchiata in rosso sul calendario, la sfida che Big Rom vorrà tornare a vivere dalla panchina, accanto alla squadra, esattamente quattro mesi dopo il suo infortunio a Castel di Sangro in amichevole contro l’Olympiacos. Conte non forza la mano, aspetta segnali dal suo giocatore: il rientro in gruppo e tra i convocati è a un passo. Si sta per rivedere la luce in fondo al tunnel”.

Proprio ieri, alla vigilia della sfida contro il Benfica, Antonio Conte ha parlato del rientro di Lukaku. Ecco le sue parole:

«Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante».