Conte: «Navigare col vento in poppa è facile. Quando è contrario, hai bisogno di uomini e di uno che indichi la rotta»

Conte alla vigilia di Benfica-Napoli ha parlato ai microfoni di Prime Video in compagnia di Jose Callejon, ex Napoli; Clarence Seedorf e Gianfranco Zola. Ecco le sue parole:

«Siamo tornati alla difesa a tre per necessità: al momento non abbiamo centrocampisti di ruolo a disposizione».

Le parole di Conte

Cosa fai per avere tutti sul pezzo?

«Sicuramente in un periodo molto difficile che non era preventivabile, sin dall’inizio abbiamo avuto problemi. I ragazzi hanno sempre risposto presente. Durante questi primi sei mesi ci sono state celle gare tipo contro il Psv che ci ha un pochettino reso poco felici come prestazione. Devi cercare sempre di migliorare anche quando cadi e ritrovare la giusta rotta. Ho un gruppo di ragazzi importante, quest’anno nove nuovi calciatori. C’è voluto un po’ di tempo per integrarli, oggi giocano tutti perché lo meritano e l’emergenza ci ha affrettato a trovare soluzioni. Navigare col vento in poppa è facile, quando è contrario hai bisogno di uomini e di uno che indichi la rotta».

Difesa a tre?

«lo devo essere onesto, siamo tornati a giocare a tre per obbligo. Non abbiamo centrocampisti di ruolo. Ci sono rimasti Lobotka e McTominay di ruolo. E una necessità perché Elmas è un jolly, uno che impara subito. Oggi senza Lobotka abbiamo ancora Vergara, un ragazzo di belle speranze. Ho dovuto trovare una soluzione per una questione numerica, di necessità. Chi si è infortunato a centrocampo ne avrà ancora per un po’ speriamo non accadano altre cose».