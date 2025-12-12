Lucca vorrebbe rimanere a Napoli: è convinto di poter dimostrare il proprio valore (Corsport)

Lorenzo Lucca sta trovando poco spazio e il possibile ritorno di Lukaku potrebbe ridurre ulteriormente le sue opportunità. Per questo il Napoli sta riflettendo sulla possibilità di cederlo in prestito già a gennaio, anche se l’operazione presenta diverse complicazioni legate alla formula del suo trasferimento e alla volontà del giocatore di restare. Ne parla Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Lucca, situazione in bilico per gennaio: i dettagli

Si legge sul Corriere dello Sport:

Gioca poco, non riesce a incidere come vorrebbe e con il ritorno di Lukaku, che è sempre più vicino, lo spazio rischia di ridursi ulteriormente. Per tutti questi motivi, potrebbe cambiare il destino di Lorenzo Lucca. Il prestito è un’idea vera, viva, che ad oggi però resta anche sospesa perché molto complicata per tutta una serie di motivi che vale la pena mettere in fila per spiegare come sta ragionando la società.

La questione della formula

Intanto, l’aspetto legato alla formula del suo recente trasferimento al Napoli. Lucca, infatti, è stato prelevato in estate dalla società friulana in prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Se il club azzurro dovesse decidere di mandarlo in prestito a gennaio dopo aver trovato un accordo con un club, dovrebbe comunque riscattare l’attaccante dalla società bianconera. Difficile, certo, ma non impossibile.

E poi c’è un altro motivo per cui l’arrivederci tra qualche settimana può restare solo una suggestione: la volontà di Lucca di rimanere e di continuare a poter dimostrare il proprio valore a Napoli pur consapevole che, con il ritorno di Big Rom, le punte centrali sarebbero addirittura tre a disposizione e Conte ne prevede solo una in campo. Il Napoli, di Lucca, ne ha parlato col Milan, ma al momento è una situazione in stand-by in attesa di eventuali novità. Riflessioni in corso, in questi giorni, con tutte le parti coinvolte. E all’orizzonte, guarda caso, il passato che ritorna.

Lucca tra due giorni tornerà a Udine, la città dove è riuscito a emergere e a farsi definitivamente notare. Proprio qui, la sua crescita evidente e costante ha convinto gli azzurri a puntare su di lui in estate come alternativa a Lukaku. Proprio l’infortunio di Romelu ha modificato un po’ le gerarchie. Lucca, anni 25, si è però ritrovato titolare, poi alter ego di Hojlund, attaccante completamente diverso per caratteristiche. Lucca avrebbe dovuto imparare da Lukaku e, magari, avrà tempo di farlo proprio nei prossimi mesi. Intanto il mercato sta per riaprire e nessuna ipotesi può essere esclusa.