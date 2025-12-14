L’Inter vince in casa del Genoa e va in testa alla classifica

L’Inter vince 2-1 in casa del Genoa e va in testa alla classifica. Adesso la Serie A vede i nerazzurri di Chivu in testa con 33 punti, poi il Milan a 32 e quindi il Napoli a 31. Sono le tre squadre che probabilmente si contenderanno la vittoria del campionato. L’Inter ha dominato per 68 minuti, gol di Bisseck (paperonza di Leali che si è fatto beffare sul primo palo da un tiro tutt’altro che irresistibile) e raddoppio di Lautaro. I nerazzurri (in bianco) erano assoluti padroni del campo, poi però hanno subito il gol di Vitinha su distrazione difensiva. E a quel punto, però, sono stati bravi a gestire la situazione. Come dice Conte, bisogna imparare a gestire con mestiere e astuzia i momenti complessi della partita. L’Inter lo ha fatto e ha portato la vittoria a casa. Vittoria e primo posto in classifica. Chivu col suo stile sta facendo dimenticare Simone Inzaghi.