De Laurentiis ce l’ha ancora con Spalletti: «Un giorno racconterò cos’è successo nel finale dell’anno del terzo scudetto»
A Mediaset: «C'è sempre tempo per raccontare. Dicono che abbia sbagliato l'anno in cui poi siamo arrivati decimi. Ho sbagliato pochissimo con registi e allenatori»
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non resiste ed è il primo ad arrivare ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa squadra di Conte.
Nel suo commento sulla vittoria e sulla qualità del Napoli, il patron azzurro si auto elogia e non perde l’occasione di lanciare l’ennesima stoccata, senza citarlo, a Luciano Spalletti.
«Noi crediamo che la squadra fosse forte anche tre anni fa, due anni fa, ma c’è sempre un ricambio importante dove gli allenatori devono trovare una sintesi con i calciatori. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tanto tempo pre vincere. Io credo di aver sbagliato molto poco con i registi e anche con gli allenatori, qualche giornalista mi rimprovera di aver sbagliato dopo lo scudetto arrivando al decimo posto, poi un giorno vi racconterò cosa è successo. C’è sempre tempo per raccontare»
