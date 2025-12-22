De Laurentiis: «Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere. Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno»

Dopo la vittoria contro il Bologna e la vittoria della Supercoppa italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato a Mediaset

Le parole di De Laurentiis

«Aveva qualche dubbio su Conte? Noi abbiamo perso 0-2 a Bologna e qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che, come dice Saputo, questa è una competizione diversa, è una Coppa. Mi dispiace per lui e li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità»

Avete vinto nonostante gli infortuni

«I tifosi del Napoli posso dire, l’altro anno avevamo solvato campionato e Coppa Italia e abbiamo avuto tanti infortuni, quest’anno è capitato lo stesso però avevamo comprato tanti giocatori. Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di far giocare i nuovi e scoprirne i valori e questo ci riempie di gioia. Però bisogna stare calmi perché l’agguato e dietro l’angolo. Stasera ci siamo divertiti, abbiamo vinto, ed era dall’epoca di Maradona che non si vincevano due trofei in un unico anno. Andiamo avanti così, ci divertiremo e ai tifosi dico “sognate e nei vostri sogni pensate Forza Napoli”»

Il Napoli è già forte così

«Noi crediamo che la squadra fosse forte anche tre anni fa, due anni fa, ma c’è sempre un ricambio importante dove gli allenatori devono trovare una sintesi con i calciatori. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tanto tempo pre vincere. Io credo di aver sbagliato molto poco con i registi e anche con gli allenatori, mi si rimprovera di aver sbagliato arrivando al decimo posto, poi un giorno vi racconterò cosa è successo. C’è sempre tempo per raccontare»