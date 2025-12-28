Risolto l’arcano, il tweet di De Laurentiis non era una battuta: ha semplicemente visto la partita con Sky Business

Sui social e nelle redazione scatenati alla ricerca del significato della battuta di De Laurentiis: «Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky…». Non era una battuta, veramente l'ha vista su Sky

Risolto l’arcano, il tweet di De Laurentiis non è una battuta: ha semplicemente visto la partita con Sky Business

In serata, dopo (si fa per dire) ore di indagine e di interpretazione del tweet post-partita di De Laurentiis (“Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!”), ecco la soluzione:

non era una battuta da interpretare (visto che la partita la trasmetteva Dazn), semplicemente il presidente – che è in una struttura alberghiera – ha guardato la partita con Sky Business che trasmette (come Sky Bar) tutte le partite di Serie A. Quindi ha guardato Cremonese-Napoli e il commento che tanto ha fatto divertire il presidente del Napoli è stato di Davide Polizzi.

Sui social e non solo, si sono scatenati alla ricerca di un senso alla frase del presidente. Ne abbiamo letto di ogni.