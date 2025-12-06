De Laurentiis: «Al Maradona nei bagni non c’è nemmeno spazio per un antibagno. Non siamo in Africa: siamo a Napoli»

Il problema di Napoli è che le manca la faccia tosta fuori dal territorio. In casa siamo bravissimi, ma non riusciamo a esportare le nostre idee né a creare un ponte con il mondo. Non siamo bravi a essere ambasciatori di noi stessi. Ora, per fortuna, abbiamo un sindaco che è diventato presidente dell’ANCI, e questo gli dà la possibilità di coltivare ambizioni importanti. Potrebbe diventare il nuovo leader del centrosinistra, magari un giorno il presidente del Consiglio, chissà. Parla poco, ma fa. E noi confidiamo che accorci i tempi delle decisioni.

Avete parlato di innovazione: e l’innovazione è fondamentale. Il calcio italiano l’ho rimproverato spesso: troppo seduto, troppo prudente, troppo attaccato alla poltrona. Bisogna innovare, cambiare, rischiare, accettare di essere impopolari. In America, nonostante tutto, sanno cambiare marcia. Noi no: ci sediamo e non ci muoviamo più.